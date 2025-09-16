باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية للموسم 30: تجربة فاخرة ومزايا حصرية

أعلنت القرية العالمية عن إطلاق باقات كبار الشخصيات لموسمها الثلاثين، والتي ستكون متاحة للحجز المسبق ابتداءً من 20 سبتمبر، وللشراء العام ابتداءً من 27 سبتمبر حصرياً عبر موقع كوكاكولا أرينا الإلكتروني.
توفر هذه الباقات لضيوفها وصولاً معززاً ومزايا متميزة؛ كما سيحظى أحد حاملي باقات كبار الشخصيات هذا الموسم بفرصة العثور على شيك بقيمة 30,000 درهم.
تسعير باقات كبار الشخصيات VIP
باقة "الماس": 7,550 درهمًا إماراتيًا
باقة "بلاتينيوم": 3400 درهم
الباقة الذهبية: ٢٤٥٠ درهمًا إماراتيًا
الباقة الفضية: 1800 درهم لكل باقة