باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية للموسم 30: تجربة فاخرة ومزايا حصرية

تشمل المزايا دخول خاص، مواقف مميزة، بطاقات استثنائية، خصومات وعروض ترفيهية حصرية
أعلنت القرية العالمية عن إطلاق باقات كبار الشخصيات لموسمها الثلاثين، والتي ستكون متاحة للحجز المسبق ابتداءً من 20 سبتمبر، وللشراء العام ابتداءً من 27 سبتمبر حصرياً عبر موقع كوكاكولا أرينا الإلكتروني.

توفر هذه الباقات لضيوفها وصولاً معززاً ومزايا متميزة؛ كما سيحظى أحد حاملي باقات كبار الشخصيات هذا الموسم بفرصة العثور على شيك بقيمة 30,000 درهم.

تسعير باقات كبار الشخصيات VIP

  • باقة "الماس": 7,550 درهمًا إماراتيًا

  • باقة "بلاتينيوم": 3400 درهم

  • الباقة الذهبية: ٢٤٥٠ درهمًا إماراتيًا

  • الباقة الفضية: 1800 درهم لكل باقة

