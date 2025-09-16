باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية للموسم 30: تجربة فاخرة ومزايا حصرية

أعلنت القرية العالمية عن إطلاق باقات كبار الشخصيات لموسمها الثلاثين، والتي ستكون متاحة للحجز المسبق ابتداءً من 20 سبتمبر، وللشراء العام ابتداءً من 27 سبتمبر حصرياً عبر موقع كوكاكولا أرينا الإلكتروني.