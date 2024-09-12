باقات كبار الشخصيات بمميزات حصرية في القرية العالمية
سيتاح لسكان دولة الإمارات الاستمتاع بوجهتهم العائلية المفضلة وتجربة مميزة مع إعلان القرية العالمية عن باقات كبار الشخصيات الجديدة ذات الإصدار المحدود، ويبدأ الحجز المسبق لهذه الباقات في 24 سبتمبر.
وسيتمتع أصحاب باقات كبار الشخصيات بمميزات خاصة عند الدخول إلى الألعاب والمعالم السياحية وحضور العروض ومواقف السيارات الخاصة.
إليكم ما ينتظر أصحاب هذه الباقات الجديدة!
باقة ميجا الذهبية بقيمة 4,745 درهماً إماراتياً: تحتوي على الباقة الذهبية + بطاقة دخول التيمت بلاس السنوية من دبي باركس آند ريزورتس
باقة ميجا الفضية بقيمة 3,245 درهماً إماراتياً: تحتوي على الباقة الفضية + بطاقة دخول التيمت السنوية من دبي باركس آند ريزورتس
وتأتي هذه الباقات مع بطاقة بلاتينيوم بلس السنوية لمنتزهات دبي باركس آند ريزورتس والتي تمنح حامليها دخولاً غير محدود إلى جميع المنتزهات و "ذا جرين بلانيت" وخصماً بنسبة 20% في فندق لابيتا وفندق ليجولاند وغيرها.
عادت باقات كبار الشخصيات الكلاسيكية مع الباقة الماسية الجديدة المتاحة للشراء مقابل 7,350 درهماً إماراتياً، بينما تتوفر باقة بلاتينيوم للبيع مقابل 3,100 درهم إماراتي. وستبلغ تكلفة الباقة الذهبية 2,350 درهماً والباقة الفضية 1,750 درهماً لكل منهما.
مواعيد الحجز والشراء
سيتاح للزوار حجز باقات ميجا الحصرية من 21 سبتمبر الساعة 10 صباحاً حتى 24 سبتمبر الساعة 9 صباحاً.
يتاح الحجز المسبق من 24 سبتمبر من الساعة 10 صباحاً حتى 28 سبتمبر الساعة 9 صباحاً حتى نفاذ الكمية.
يبدأ البيع اعتباراً من 28 سبتمبر الساعة 10 صباحاً.
يتاح الشراء عبر الإنترنت حصرياً من خلال موقع Virgin Megastore Tickets.