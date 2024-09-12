باقات كبار الشخصيات بمميزات حصرية في القرية العالمية

وتأتي هذه الباقات مع بطاقة بلاتينيوم بلس السنوية لمنتزهات دبي باركس آند ريزورتس والتي تمنح حامليها دخولاً غير محدود إلى جميع المنتزهات و "ذا جرين بلانيت" وخصماً بنسبة 20% في فندق لابيتا وفندق ليجولاند وغيرها.