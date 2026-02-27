"باركين" تمهد لرسوم أعلى: طلب رسمي لمراجعة تعرفة المواقف في دبي تحت مجهر الحكومة

قدمت شركة باركين، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، طلبها لزيادة تعريفات مواقف السيارات في المدينة، تماشياً مع اتفاقية الامتياز الموقعة مع الجهة التنظيمية، هيئة الطرق والمواصلات، حسبما صرح مسؤول كبير يوم الجمعة.

“وفقًا لاتفاقية الامتياز المبرمة مع هيئة الطرق والمواصلات، لدينا التزام بطلب تعديل التعريفة كل عامين. الأول سيكون في فبراير 2026. نحن نعمل وفقًا لاتفاقية الامتياز. الفكرة ليست تضخيم الأسعار أو إخفائها،” صرح المهندس محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركين، لصحيفة خليج تايمز في مقابلة يوم الجمعة.

ومع ذلك، قال إنه ’لا يوجد “ضمان” لزيادة الأسعار لأن الأمر يخضع للمناقشة مع الحكومة وموافقة السلطات.

كما ورد يوم الأربعاء، قدمت الشركة طلبًا في فبراير 2026 إلى هيئة الطرق والمواصلات لإجراء تعديلات على تعريفة مواقف السيارات وهيكل البطاقات الموسمية. وفي حال الموافقة، فإن ذلك سيزيد من متوسط تعريفة مواقف السيارات العامة المرجح.

ارتفع متوسط التكلفة بالساعة لمواقف السيارات المدفوعة في دبي بنسبة 51 بالمائة في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع متوسط التعريفة المرجحة بالساعة إلى 3.03 درهم إماراتي للساعة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 – ارتفاعًا من 2.01 درهم إماراتي، بعد إدخال تعريفة مواقف السيارات المتغيرة في أبريل.

“الأمر كله يتعلق بالتخطيط للتكيف مع التضخم وضمان توافق أسعارنا مع السوق بينما نواصل الاستثمار في توفير تجارب ركن سيارات عالمية المستوى لعملائنا. المراجعة هي في يد الحكومة، التي تنظم التعريفات. نحن فقط نقدم الطلب وفقًا لشروط اتفاقية الامتياز،” قال العلي.

قالت باركين في بيانها المالي السنوي إن هيئة الطرق والمواصلات أكدت استلام مقترحها وستقوم بمراجعة تفصيلية قبل التوجه إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي للحصول على التوجيه والموافقة النهائية.

وأضاف العلي: “نحن شفافون في عمليتنا، وسنبقي عملاءنا على اطلاع عندما نبدأ بالتنفيذ،”.