"باركين" ترفع رسوم المواقف المميزة إلى 6 دراهم في دبي اعتباراً من مارس

وقالت باركين: "سيتم تخصيص أماكن وقوف السيارات المتميزة بشكل استراتيجي لتزويد السائقين بإمكانية الوصول بسهولة إلى المناطق ذات الطلب المرتفع، بما في ذلك مراكز النقل العام، مثل محطات المترو والحافلات، بالإضافة إلى مناطق الأعمال المركزية ووجهات التسوق الرئيسية".