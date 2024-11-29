"باركين" ترفع رسوم المواقف المميزة إلى 6 دراهم في دبي اعتباراً من مارس
أعلنت شركة "باركين" ش.م.ع، الجمعة، أنه سيتم تطبيق رسوم مواقف السيارات المميزة في جميع أنحاء دبي اعتباراً من مارس/آذار من العام المقبل.
وتبلغ رسوم المواقف المميزة 6 دراهم للساعة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساءً، وتبلغ الرسوم الأخرى 4 دراهم للساعة لجميع المواقف العامة الأخرى المدفوعة.
وقالت باركين: "سيتم تخصيص أماكن وقوف السيارات المتميزة بشكل استراتيجي لتزويد السائقين بإمكانية الوصول بسهولة إلى المناطق ذات الطلب المرتفع، بما في ذلك مراكز النقل العام، مثل محطات المترو والحافلات، بالإضافة إلى مناطق الأعمال المركزية ووجهات التسوق الرئيسية".
وسيتم تحديد هذه المناطق بوضوح من خلال لافتات مخصصة وتفاصيل التعرفة على الشاشة، مع توفر معلومات إضافية بسهولة على موقع Parkin الإلكتروني، عبر تطبيق Parkin للجوال وقنوات التواصل الاجتماعي.