"باركين" تدير مواقف السيارات في بعض الحدائق العامة

وقعت بلدية دبي وشركة باركين اليوم الأربعاء اتفاقية لإدارة مواقف السيارات في بعض الحدائق العامة بدبي.

وستساهم الاتفاقية في "تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة في جميع أنحاء البنية التحتية لمواقف السيارات العامة في الإمارة"، وفقاً لكلا الجهتين.

وتضع الاتفاقية إطارًا للتعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تطوير معايير التخطيط والتنظيم، وتبسيط إجراءات التصاريح، وتمكين تبادل البيانات لدعم تحسين الخدمة.

وتتيح مذكرة التفاهم لشركة باركين إدارة مجموعة مختارة من مواقف السيارات العامة المملوكة لبلدية دبي، وهو ما يضيف إلى شبكتها المتنامية من حلول مواقف السيارات الذكية، وفقاً لبيان صحفي مشترك صدر يوم الأربعاء.

تضم دبي خمس حدائق رئيسية، هي زعبيل، ومشرف الوطني، والممزر، والخور، والصفا. ووفقًا لبلدية دبي، استقبلت هذه الحدائق ما مجموعه 6.69 مليون زائر العام الماضي.

وتدير بلدية دبي أيضاً حديقة القرآن الكريم التي استقطبت 1.8 مليون زائر العام الماضي، وبرواز دبي الذي استقبل 1.59 مليون زائر في عام 2024. كما تضم مدينة الطفل وعدداً من الحدائق البلدية.

قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تنسجم مذكرة التفاهم مع جهودنا لتطوير بنية تحتية متكاملة تلبي تطلعات دبي نحو مستقبل ذكي ومستدام. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وتعزيز تجربة المتعاملين، ودعم رؤية دبي الاستراتيجية للتنقل الحضري المستدام".

تشمل الاتفاقية بين بلدية دبي وشركة باركين أيضًا "استكشاف فرص الاستثمار وتطوير مواقف سيارات متعددة الطوابق، وإدارة مرافق مُنظّمة، وتقديم خدمات مواقف سيارات ذات قيمة مضافة في الفعاليات الكبرى. كما يشمل نطاق العمل وضع معايير موحدة لاستخدام الأراضي الخاصة كمواقف سيارات عامة، وتحديد حلول مبتكرة للتنقل، بما في ذلك أنظمة الوصول الذكي والدفع".

وقال محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركين: "بفضل خبرتنا الواسعة في إدارة مواقف السيارات العامة، وتماشياً مع أهداف التخطيط الحضري طويلة الأمد لبلدية دبي، فإننا نعمل على تطوير البنية التحتية المتكاملة لتعزيز التنقل الحضري ودعم الخطة الحضرية الشاملة لدبي 2040".

وأضاف أن "هذه الشراكة مع بلدية دبي تعكس التزام باركين بتعزيز رؤية الإمارة لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة".