"باركين"تقدم حلول مواقف السيارات الرقمية في السعودية

في خطوة استراتيجية هامة، أعلنت "باركين"، الشركة الرائدة في توفير خدمات مواقف السيارات بدبي، عن دخولها السوق السعودية.

وقد وقعت الشركة، التي تُعدّ أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، اتفاقية مع شركة "باتك" السعودية للاستثمار والخدمات اللوجستية، بهدف توسيع نطاق خدماتها المتميزة في المملكة.