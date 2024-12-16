"باركين"تقدم حلول مواقف السيارات الرقمية في السعودية
في خطوة استراتيجية هامة، أعلنت "باركين"، الشركة الرائدة في توفير خدمات مواقف السيارات بدبي، عن دخولها السوق السعودية.
وقد وقعت الشركة، التي تُعدّ أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، اتفاقية مع شركة "باتك" السعودية للاستثمار والخدمات اللوجستية، بهدف توسيع نطاق خدماتها المتميزة في المملكة.
وسيركز هذا التعاون على توظيف أحدث التقنيات الرقمية في إدارة مواقف السيارات، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقديم تجربة استثنائية للمستخدمين.
وأوضحت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان لها، أن هذه الشراكة ستتيح دراسة فرص توسيع نطاق خدمات مواقف السيارات المدفوعة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك البلديات، ومطوّري العقارات، ومشغّلي مراكز التسوق، والفنادق، وغيرها من المؤسسات.
وسيُولي هذا التعاون أهمية قصوى لاعتماد التقنيات الرقمية المتطورة في إدارة مواقف السيارات، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الفوري، والبوابات الرقمية، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات الذكية، وذلك بهدف تبسيط عملية ركن السيارات، وتحسين استخدام الموارد، وتقليل الازدحام المروري، وتوفير تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين.
ويأتي هذا التوسع في أعقاب إعلان "باركين" الشهر الماضي عن تطبيق رسوم مواقف السيارات المميزة في مختلف أنحاء دبي ابتداءً من مارس 2025.
وسيتم تطبيق رسوم قدرها 6 دراهم للساعة الواحدة على مواقف السيارات المميزة خلال الفترة الصباحية من 8 صباحاً حتى 10 صباحاً، والفترة المسائية من 4 عصراً حتى 8 مساءً، بينما ستبقى الرسوم الأخرى لجميع المواقف العامة المدفوعة عند 4 دراهم للساعة.
التعاون مع المطورين ومراكز التسوق
وستشرع الشركتان في دراسة الفرص المتاحة لتوسيع نطاق خدمات مواقف السيارات المدفوعة في السوق السعودي، من خلال التعاون مع البلديات، ومطوري العقارات، ومشغلي مراكز التسوق، والفنادق، وغيرها من الجهات.
وتتمتّع "باتك" بحضور قوي في المملكة العربية السعودية من خلال شركة "حلول المدن الذكية" (SCSC)، إحدى شركاتها الفرعية، والتي تُعدّ أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في المملكة.
وأكد المهندس محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركين"، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة الشركة للتوسع الدولي خارج إمارة دبي وتعزيز تجربة تنقل سلسة وفعالة.
وأضاف: "من خلال الدمج بين التميز التشغيلي، والتكنولوجيا المتطورة، وخبرتنا الواسعة في هذا المجال، مع الحضور القوي لشركة "باتك" في السوق السعودي، ستقدم هذه الشراكة حلولاً مبتكرة وقابلة للتطوير في مجال إدارة مواقف السيارات، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء، بما يعود بالنفع على كل من سكان المملكة وزوارها، ويدعم النمو الاقتصادي."
وقال محمد الزامل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة باتك: "إنّ التعاون مع شركة "باركين"، الرائدة في مجال إدارة مواقف السيارات في الإمارات العربية المتحدة، سيمكّننا من الارتقاء بخدماتنا عبر مختلف أصولنا، والحدّ من الازدحام المروري، وتعزيز الكفاءة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. ومع محفظتنا الواسعة التي تضم 195 ألف موقف سيارات في خمس مدن، سنساهم في تطوير قطاع التنقل في المملكة، بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030."