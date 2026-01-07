"باركن" تُنظم مواقف 6 مواقع حيوية في دبي

ستعتمد ستة مواقع تابعة لشركتي التجزئة "سبينس" (Spinneys) و"ويتريس" (Waitrose) مرافق مواقف سيارات مدفوعة بالتعاون مع شركة "باركن" (Parkin). وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى "باركن" إدارة وتشغيل هذه المرافق المحددة، مستفيدة من تقنياتها المثبتة وخبرتها التشغيلية لتقليل الازدحام وتحسين كفاءة المواقف لصالح المتسوقين.

سيحصل العملاء على ساعتين من المواقف المجانية، وبعد ذلك سيتم فرض رسوم ساعة لضمان توفر المساحات لجميع المتسوقين. ستُطبق التعريفة على فروع "سبينس" في: شارع المركز التجاري، والكرامة، وموتور سيتي، والميدان، وأم سقيم. كما ستعتمد فروع "ويتريس" في "موتور سيتي" و"الثنية" نظام المواقف المدفوعة.

ستضم المواقع الستة جميعها أحدث تقنيات إدارة المواقف من "باركن"، بما في ذلك أنظمة التحكم الآلي في الدخول وحلول إنفاذ القانون. وسيتم دمج هذه المواقع بشكل أكبر مع التطبيق الذكي للشركة، مما يتيح للعملاء الدفع مباشرة عبر هواتفهم المتحركة.

وفقاً لسونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة "سبينس"، فإن هذه الخطوة ستضمن وصولاً سهلاً وموثوقاً إلى متاجر الشركة. وقال: "إن الشراكة مع باركن تسمح لنا بتحسين تدفق حركة المرور وإدارة المواقف في بعض مواقعنا الأكثر ازدحاماً، مما يجعل الزيارات أكثر سلاسة وراحة لجميع المتسوقين". وأضاف: "من خلال الجمع بين تقنيات باركن الذكية والتزامنا بالخدمة، نحن نعمل على تحسين إمكانية الوصول ومساعدة العملاء على الاستمتاع برحلة أكثر انسيابية من وإلى متاجرنا".

تُعد "باركن" أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، بمحفظة تضم قرابة 219 ألف موقف مدفوع الأجر، كما في الربع الأخير من عام 2025. وفي العام الماضي، أدخلت الشركة المواقف المدفوعة في عدة مجمعات سكنية تشمل: مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومدينة دبي الرياضية، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للتعهيد. ومؤخراً، طرحت الشركة خططاً لتقديم المواقف المدفوعة في "المدينة العالمية" (International City)، حيث ستبدأ الرسوم في الأول من فبراير. وفي أكتوبر، أعلنت الشركة أيضاً عن خطط لبناء خمسة طوابق جديدة لمواقف السيارات في أنحاء المدينة خلال العامين المقبلين.

وفي أبريل 2025، طبقت "باركن" سياسة "تعريفة المواقف المتغيرة" في دبي، والتي تشمل تعريفات لساعات الذروة وخارج الذروة لتحسين إدارة المواقف في المناطق المزدحمة وذات الكثافة العالية والطلب المرتفع، مما يشجع على تدوير استخدام البنية التحتية للمواقف ويدعم تدفق حركة المرور بكفاءة في جميع أنحاء المدينة، لا سيما خلال أوقات الذروة.