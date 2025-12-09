باركن تبدأ تطبيق رسوم المواقف في مثلث قرية جميرا بدبي

أعلنت "باركن" يوم الثلاثاء أنها طبقت رسوم تعرفة على مواقف السيارات في مثلث قرية جميرا.
كما أوضح مزود خدمات المواقف العامة أنه وضع لافتات واضحة تشير إلى بدء تطبيق هذه الرسوم.
وأشارت الشركة إلى أن ساعات تشغيل المواقف ستكون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.
إليكم القائمة الكاملة للتعرفة:
0.5 ساعة - 2 درهم
1 ساعة - 4 دراهم
2 ساعة - 8 دراهم
3 ساعة - 12 درهم
4 ساعة - 16 درهم
5 ساعة - 20 درهم
6 ساعة - 24 درهم
7 ساعة - 28 درهم
24 ساعة - 36 درهم
وبالإضافة إلى هذه التعرفات اليومية، يمكن التقدم بطلب اشتراك «باركن» عبر موقع الشركة الإلكتروني للاستفادة من تكاليف يومية أقل وراحة أكبر. وتأتي الاشتراكات بالأسعار التالية:
شهر - 675 درهم
3 أشهر - 1,615 درهم
6 أشهر - 2,420 درهم
سنة - 4,040 درهم
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة المواقف الخاصة عن خطتها لبناء خمسة مبانٍ جديدة متعددة الطوابق خلال العامين المقبلين، للمساعدة في تخفيف الازدحام في بعض أكثر المناطق التجارية اكتظاظاً في دبي.
ومن أصل المباني الخمسة، يجري حالياً بناء أحدها في منطقة «السوق الكبير» في بر دبي، بينما لا يزال آخر في مرحلة التصميم في منطقتي الصبخة والرقّة. وسيتم إنشاء ثلاثة مبانٍ أخرى في المناطق ذات الطلب العالي مثل «داون تاون دبي» ومنطقة «ديرة».
كما أضافت الشركة منطقتي «امدينة دبي للإستوديوهات» و«آوت سورس سيتي» إلى نطاق خدماتها، وطبقت فيهما رسوم المواقف.