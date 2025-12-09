باركن تبدأ تطبيق رسوم المواقف في مثلث قرية جميرا بدبي

ومن أصل المباني الخمسة، يجري حالياً بناء أحدها في منطقة «السوق الكبير» في بر دبي، بينما لا يزال آخر في مرحلة التصميم في منطقتي الصبخة والرقّة. وسيتم إنشاء ثلاثة مبانٍ أخرى في المناطق ذات الطلب العالي مثل «داون تاون دبي» ومنطقة «ديرة».