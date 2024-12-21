باحث أمريكي يدرس اللهجة الشحية في جبال رأس الخيمة

أجرى مقابلات موسعة مع متحدثين محليين وقام بتحليل التسجيلات. مستوحى من أعمال العلماء الدكتورة مريم بيشك، وعلي محمد بن جديد الحسماني الشحي، وأحمد محمد عبيد، وديفيد ويلمسن، الذين كتبوا عن اللهجات الإماراتية ووثقوا الثقافة واللغة الإقليمية. ومن خلال هذه الجهود، صقل فهمه للهجة، مع التركيز على كيفية التحدث بها في المواقف اليومية بدلاً من المواقف الرسمية.