بإيرادات تقدر بـ92.4 مليار درهم.. مجلس الوزراء يعتمد أكبر ميزانية اتحادية على الإطلاق لعام 2026

أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية السنوية لعام 2026، بإيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى نفقات مماثلة ومتوازنة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الميزانية الاتحادية لعام 2026 هي الأعلى منذ تأسيس الاتحاد.

كما أقرّ مجلس الوزراء 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة: "ميزانياتنا متوازنة، واستثماراتنا تتزايد، وتجارتنا الخارجية تتسارع، واقتصادنا ينمو". وأضاف سموه أن الإمارات تقف في المرتبة "الأولى عربياً ومن ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً مصدراً للاستثمار الأجنبي المباشر".

في عام 2024، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدولة إلى تريليون وخمسين مليار درهم، بنمو قدره 9% مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى خمس سنوات، من 2019 إلى 2024، أدى تنفيذ سياسة تنمية الصادرات في الإمارات إلى قفزة بلغت 103%، حيث ارتفعت من حوالي 470 مليار درهم إلى 950 مليار درهم.