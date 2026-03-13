بإجمالي 285 صاروخاً باليستياً منذ بدء الأزمة.. الإمارات تواصل حماية سيادتها وأمنها بحزم

[ملاحظة المحرر: تابع المدونة المباشرة لـ "خليج تايمز" وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للوقوف على آخر التطورات الإقليمية.]

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم 13 مارس مع 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران. ومنذ بدء الهجمات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع ما مجموعه 285 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1567 طائرة مسيرة.

وقد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط 6 وفيات من الجنسيات الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلاديشية، بالإضافة إلى 141 حالة إصابة طفيفة إلى متوسطة بين جنسيات مختلفة تشمل: (الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنجلاديشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإريترية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، القمرية، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الإندونيسية، والسويدية).

وكان عدد الإصابات في الإمارات قد بلغ 131 حالة حتى 12 مارس. ويأتي ذلك مع مرور 14 يوماً على بدء الهجمات الإيرانية الانتقامية ضد دول الخليج رداً على العملية العسكرية المشتركة.

وأكدت وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب وجاهزية قصوى للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة استقرار الدولة، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.