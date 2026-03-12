بأيدي أصحاب الهمم.. إفطار رمضاني في الشارقة يجسد قيم الشمولية والتلاحم المجتمعي

كما قام المنظمون بترتيب حزم هدايا للأطفال وعائلاتهم. وشملت هذه الألعاب، والقرطاسية، ومجموعات النظافة، والإكسسوارات، والنباتات، وحزم البقالة. أضاف فنانو الحناء من صالون عروسي للتجميل لمسة احتفالية خلال التجمع، بينما قدمت عيادة أستر فحوصات صحية مجانية للعائلات. وثق استوديو برايم فيجن الحدث، والتقط لحظات الفرح والتفاعل بين الأطفال والضيوف.