بأيدي أصحاب الهمم.. إفطار رمضاني في الشارقة يجسد قيم الشمولية والتلاحم المجتمعي

تجمع أكثر من 200 شخص لإفطار رمضاني خاص للاحتفال بالشمولية ودعم أصحاب الهمم. انضمت عائلات أصحاب الهمم وقادة المجتمع والشخصيات المؤثرة والمتطوعون إلى التجمع، الذي ركز على التعاطف والوحدة وخلق فرص للأطفال لعرض مواهبهم.
بدأت الأمسية بتلاوة من القرآن الكريم قدمتها نيلوفر سليم، إحدى الضيوف الصغار من أصحاب الهمم. وقالت نيلوفر: “أشعر بسعادة غامرة لوجودي هنا.” وأضافت: “ننتظر هذا التجمع الرمضاني طوال العام. أحب مقابلة الكثير من الأشخاص الطيبين وتلقي الهدايا الجميلة.”
نظمت "جي واي كيه لخدمات المجتمع" بالتعاون مع "ويستفيلد لإدارة الفعاليات" هذا الحدث في فندق قصر الخالدية، وضم عائلات وأفراداً من المجتمع وضيوفاً بارزين، من بينهم الشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي خالد العامري، والممثلة البوليوودية المخضرمة كالبانا آير.
أكد المنظمون أن الأمسية صُممت لتسليط الضوء على أهمية بناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالدعم والتقدير. وقالت جوهي ياسمين خان، مؤسسة JYK لخدمات المجتمع: "هذا الإفطار الخاص ليس مجرد تجمع، بل هو تذكير بأن الرحمة والوحدة والدمج ستظل دائماً هي السمات المميزة لمجتمعنا".
كانت إحدى أبرز فعاليات الأمسية مجموعة من الهدايا المصنوعة يدويًا التي أعدها الأطفال. تم توقيع وتزيين قطع المنارات الخشبية والأعمال الفنية على القماش وأصص الشتلات من قبل الأطفال وتقديمها للداعمين والشركاء كعربون امتنان.
رمزت هذه العناصر إلى النمو والمرونة والأمل. وقال الضيوف إن اللمسات الشخصية جعلت الحدث لا يُنسى بشكل خاص.
وقالت الفنانة كالبانا آير: "إن تلقي شيء صنعه هؤلاء الأطفال الرائعون يعني لي الكثير. الوقوف بجانب أصحاب الهمم وعائلاتهم يخلق لحظات ملهمة تنشر الأمل".
كما قام المنظمون بترتيب حزم هدايا للأطفال وعائلاتهم. وشملت هذه الألعاب، والقرطاسية، ومجموعات النظافة، والإكسسوارات، والنباتات، وحزم البقالة. أضاف فنانو الحناء من صالون عروسي للتجميل لمسة احتفالية خلال التجمع، بينما قدمت عيادة أستر فحوصات صحية مجانية للعائلات. وثق استوديو برايم فيجن الحدث، والتقط لحظات الفرح والتفاعل بين الأطفال والضيوف.
قال المنظمون إن الحدث يهدف أيضًا إلى إرسال رسالة إيجابية خلال الأوقات الإقليمية غير المؤكدة. “اقترح العديد من الأشخاص تأجيل الحدث بسبب الوضع الراهن،” قالت خان. “لكنني اعتقدت أن هذه هي اللحظة لإظهار الروح الحقيقية لدولة الإمارات.”
وأضافت أن التجمع كان يهدف إلى إظهار أن المجتمعات يمكن أن تظل موحدة ومليئة بالأمل. “نحن مجتمع واحد، نحن آمنون، ونقف معًا،” قالت.
اختتمت الأمسية بتناول وجبة الإفطار، حيث قضى الضيوف وقتاً في التفاعل مع الأطفال وعائلاتهم، وتخللتها عروض وأنشطة سمحت للأطفال بمشاركة أحلامهم ومواهبهم، مما وفر فرصة قيمة للعائلات للتواصل مع الآخرين الذين يمرون بتجارب مماثلة.