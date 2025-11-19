بأسعار تبدأ من 40 درهم ..تذاكر كأس دبي العالمي 2026 متاحة للبيع

تذاكر كأس دبي العالمي، الذي سيقام في 28 مارس 2026 في مضمار ميدان، متاحة الآن للبيع. يمكن للمشترين الاستفادة من أسعار الحجز المبكر التفضيلية إذا قاموا بشراء التذاكر قبل 31 ديسمبر 2025.
يعتبر من أكثر المناسبات المرموقة والفاخرة في تقويم دبي، وسيحتفل الحدث بالذكرى الثلاثين في عام 2026. تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من 40 درهم عند شرائها عبر الإنترنت، مما يوفر الوصول إلى المناطق العامة الفسيحة والترفيه الحي.
سيجمع كأس العالم أفضل الخيول والفرسان والمدربين من جميع أنحاء العالم للتنافس في تسع سباقات عالمية المستوى، بجوائز مالية مجمعة تبلغ 30.5 مليون دولار.
أسعار التذاكر تذاكر Apron Views — القرية الاجتماعية النابضة بالحياة مع إطلالات على المسار، ومشهد الحفلات، والعديد من خيارات الطعام والمشروبات — ستكلف 280 درهم بأسعار الحجز المبكر. بعد 31 ديسمبر، ستكلف هذه التذاكر 450 درهم.
يقدم Grand Gallop Mega Brunch وجبة فطور وغداء لمدة خمس ساعات داخل SkyBubble مع إطلالات بانورامية على مضمار السباق وأفق دبي. تبدأ الباقات من 699 درهم بأسعار الحجز المبكر.
سيقدم The Gallery شاي بعد الظهر، يليه بوفيه فاخر ومشروبات. ستكون التذاكر بسعر 1,120 درهم للبالغين (1,400 درهم السعر الكامل) و360 درهم للأطفال.
ستوفر Far Turn Terrace الجديدة كليًا إطلالات رائعة من الطابق الثالث، ومقاعد خارجية، وأطباق طعام دولية شهية. تبدأ أسعار الحجز المبكر من 2,080 درهم للبالغين (2,600 درهم السعر الكامل) و360 درهم للأطفال.
يوفر The Terrace، أحد أفضل مناطق المشاهدة في ميدان، خيارات جلوس واسعة، مع شاي بعد الظهر، وسندويشات فاخرة، وتشكيلة كبيرة من الأطباق الدولية لخدمة المساء.
مقسمة إلى قسمين، أحدهما بمقاعد حرة مع تذاكر الطيور المبكرة بسعر ٢٤٠٠ درهم (٣٠٠٠ درهم السعر الكامل) و٣٦٠ درهم للأطفال. القسم الثاني، مثالي للترفيه المؤسسي، يقبل الحجوزات لطاولات من ١٠ أشخاص بسعر ٢٨٨٠ درهم للشخص الواحد (٣٦٠٠ درهم للشخص الواحد السعر الكامل).
هذا العام، هناك العديد من خيارات الضيافة لكبار الشخصيات للاختيار من بينها.
دائرة الفائزين، الواقعة في الطابق الثاني المطلة على حلقة العرض، ستقدم قائمة طعام مكونة من أربع أطباق، وشاي بعد الظهر، وشمبانيا مجانية بسعر يبدأ من ٤٠٠٠ درهم.
مطعم بادوك فيو من موسيمانز - المؤسسة البريطانية الشهيرة تقدم لأول مرة في دبي تجربة تناول طعام راقية، وشاي بعد الظهر، وبوفيه دولي مصحوب بمشروبات فاخرة، بما في ذلك الشمبانيا المتدفقة بحرية. الباقات تبدأ من ٥٠٠٠ درهم.
مطعم سيلكس من ذا ماين - المطعم الأمريكي ذو الطابع العتيق يعود إلى مضمار ميدان، ويقدم أطباقه المميزة وكوكتيلات فاخرة. الأسعار تبدأ من ٦٥٠٠ درهم.
مطعم حلقة العرض من مدينة جميرا - المركز النابض بالحياة ليوم السباق يقبل حجوزات الطاولات ويتميز بمحطة محار وكافيار، وبار خام، ومشويات، إلى جانب مشروبات فاخرة وكوكتيلات. الأسعار تبدأ من ٨٠٠٠ درهم.
الأجنحة الخاصة للضيافة هي جناح خاص يوفر إطلالات على المضمار وفريق مخصص لتقديم تجربة مميزة للضيوف. الأفضل للمجموعات من ١٠ إلى ١٠٠ ضيف، تشمل مشروبات فاخرة وشمبانيا. الأسعار تبدأ من ٥٧٥٠ درهم للجناح العادي و٦٧٥٠ درهم للأجنحة المركزية، مع توفر محدود.