بأسعار تبدأ من 40 درهم ..تذاكر كأس دبي العالمي 2026 متاحة للبيع

دائرة الفائزين، الواقعة في الطابق الثاني المطلة على حلقة العرض، ستقدم قائمة طعام مكونة من أربع أطباق، وشاي بعد الظهر، وشمبانيا مجانية بسعر يبدأ من ٤٠٠٠ درهم.

مطعم بادوك فيو من موسيمانز - المؤسسة البريطانية الشهيرة تقدم لأول مرة في دبي تجربة تناول طعام راقية، وشاي بعد الظهر، وبوفيه دولي مصحوب بمشروبات فاخرة، بما في ذلك الشمبانيا المتدفقة بحرية. الباقات تبدأ من ٥٠٠٠ درهم.

مطعم سيلكس من ذا ماين - المطعم الأمريكي ذو الطابع العتيق يعود إلى مضمار ميدان، ويقدم أطباقه المميزة وكوكتيلات فاخرة. الأسعار تبدأ من ٦٥٠٠ درهم.

مطعم حلقة العرض من مدينة جميرا - المركز النابض بالحياة ليوم السباق يقبل حجوزات الطاولات ويتميز بمحطة محار وكافيار، وبار خام، ومشويات، إلى جانب مشروبات فاخرة وكوكتيلات. الأسعار تبدأ من ٨٠٠٠ درهم.