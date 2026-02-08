بأرباح قياسية وزخم اقتصادي.. بنوك الإمارات تدخل 2026

يتجه القطاع المصرفي الإماراتي نحو عام 2026 بقوة بعد تحقيق نتائج مالية قياسية في عام 2025، مدعومًا بنمو اقتصادي غير نفطي قوي، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار نشاط الإقراض للشركات.

سجلت البنوك الرائدة مثل بنك أبوظبي الأول (FAB)، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB)، وبنك الإمارات دبي الوطني مكاسب قوية في الربحية، وتوسع الميزانية العمومية، والدخل غير الفوائد العام الماضي، مما يعزز الثقة بأن القطاع سيظل أحد الركائز الأساسية للتوسع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2026.