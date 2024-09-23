انهيارطفلة إماراتية تعرضت للتنمر في برنامج تلفزيوني واقعي

لقد أصبح الأمر أكثر مما تستطيع الفتاة الصغيرة تحمله. ووصفت عائشة اللحظة المفجعة التي انهارت فيها الفتاة. وقالت: "لقد ارتفعت حموضة دمها ومستويات السكر لديها بسبب إصابتها بمرض السكري من النوع الأول. لقد فقدت 5 كيلوغرامات في أسبوع واحد فقط".

وبعد إقامتها في المستشفى، قررت الأسرة إبعاد مريم عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاونت المدرسة، مما سمح لها بمواصلة التعلم عن بعد.

وحظيت قضية مريم باهتمام كبير من قبل المواطنين والمقيمين في الإمارات، الذين انتقدوا بشدة البرنامج للسماح بمثل هذه الاعتداءات على طفلة. وردًا على الحادث، أعلن مجلس الإمارات للإعلام أنه يتابع بجدية عالية حالة التنمر.