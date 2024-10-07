انقلاب مركبة ثقيلة على شارع رأس الخور

حذرت شرطة دبي، اليوم الاثنين، من انقلاب مركبة ثقيلة على طريق رئيسي في دبي، وذلك عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقلبت المركبة على شارع رأس الخور باتجاه ند الحمر، قبل الجسر مباشرة.

وتم تحذير سائقي السيارات من توقع حدوث بعض الازدحام المروري في المنطقة.

كما حذرت شرطة دبي السائقين من وقوع حادث مروري على طريق الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، قبل جسر المحيصنة.