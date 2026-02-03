انقطاع مؤقت لموقع اليانصيب الإماراتي الإلكتروني

أفاد اليانصيب الإماراتي يوم الثلاثاء أنه يواجه مشكلات وصول مؤقتة تؤثر على بعض المستخدمين الذين يحاولون زيارة موقعه الرسمي.
نشر مشغل الألعاب رسالة على منصاته للتواصل الاجتماعي تفيد بأن فرقه الفنية تبحث في الخلل. "فرقنا الفنية تحقق بنشاط في الوضع وتعمل على استعادة الوصول الكامل في أقرب وقت ممكن."
نُصح اللاعبون المهتمون الذين لا يستطيعون الوصول إلى الموقع بالمحاولة مرة أخرى لاحقًا أو استخدام مزود خدمة إنترنت مختلف.
للحصول على مساعدة فورية، يمكن للعملاء الاتصال بفريق دعم عملاء اليانصيب الإماراتي على الرقم 800 2365 أو إرسال بريد إلكتروني إلى support@theuaelottery.ae. شكرت الشركة المستخدمين على صبرهم وتفهمهم أثناء حل المشكلة.