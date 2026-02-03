انقطاع مؤقت لموقع اليانصيب الإماراتي الإلكتروني

للحصول على مساعدة فورية، يمكن للعملاء الاتصال بفريق دعم عملاء اليانصيب الإماراتي على الرقم 800 2365 أو إرسال بريد إلكتروني إلى support@theuaelottery.ae. شكرت الشركة المستخدمين على صبرهم وتفهمهم أثناء حل المشكلة.