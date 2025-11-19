انقطاع "كلاود فلير" يعطل فعاليات ومكاتب في الإمارات

تأثرت العديد من المكاتب والفعاليات بشدة مساء الثلاثاء بعد أن ضربت اضطرابات شركة كلاود فلير (Cloudflare)، وهي بنية تحتية للإنترنت توفر خدمات شبكة توصيل المحتوى والأمن السيبراني وخدمات الشبكة واسعة النطاق. على الرغم من أن الشركة نفذت إصلاحات في غضون ساعات، إلا أن ذلك أدى إلى تأخيرات واضطرابات في جميع أنحاء الإمارات. وعانت مواقع مثل X و OpenAI من زيادة في الانقطاعات خلال هذه الفترة.

في بطولة الأساتذة العالمية للجوجيتسو في أبوظبي، تأخرت بعض المباريات لأكثر من ثلاث ساعات بسبب المشكلة. وقالت إحدى المشاركات، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إنها انتظرت في منطقة الإحماء لفترة طويلة.

وقالت: "كان من المفترض أن تبدأ مباراتي في الساعة 3:45 مساءً، وكان كل شيء يسير بشكل طبيعي. فجأة، تم تعليق جميع المباريات. في البداية، لم نتمكن من فهم ما كان يحدث، ولكن بعد ذلك سمعنا أن هناك انقطاعات في الإنترنت. انتظرت ما يقرب من ثلاث ساعات. كان أصدقائي وفريقي ينتظرونني في المدرجات. طلبت منهم العودة إلى المنزل لأنني شعرت بالسوء لإبقائهم ينتظرون كل هذا الوقت. أخيراً، أقيمت مباراتي حوالي الساعة 6:45 مساءً. كنت متعبة حقاً، وقد أثر ذلك على أدائي أيضاً".

تعطيل أعمال المكاتب

قال محمد حمدان، المقيم في دبي، إن عمله المكتبي تعطل لأكثر من ساعتين بسبب الانقطاع. وقال: "أنا أعمل في شركة إعلامية، والعديد من الأدوات التي نستخدمها، بما في ذلك أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ الملفات الصوتية، لم تكن متاحة". وأضاف: "لم يتمكن أحد من العمل. لذلك غادرنا جميعاً المكتب مبكراً ثم واصلنا العمل من المنزل بمجرد استعادة الخدمات".

بعد ساعات، نشرت "كلاود فلير" تحديثاً على لوحة التحكم الخاصة بها يفيد بأنه تم تنفيذ إصلاح وتم حل الحادث. وأضافت أنها تواصل مراقبة الوضع.

وقال بعض الخبراء إنه كان من الصعب تحديد سبب الانقطاع، ولم تصدر "كلاود فلير" بعد تقريراً كاملاً عن الحادث.

ليست حادثة معزولة

وفقاً لويل بابر، المؤسس المشارك لشركة "سينديكيت" (Syndicate)، فإن انقطاع "كلاود فلير" لم يكن "حدثاً معزولاً" بل جزءاً من مشكلة أكبر. وقال: "إنها نتيجة لكيفية بناء الإنترنت الحديث. لقد ركزنا الوظائف الحيوية مثل نظام أسماء النطاقات (DNS)، والتوجيه، وتصفية حركة المرور، وبوابات واجهة برمجة التطبيقات (API) في عدد قليل من طبقات التنسيق المركزية التي تحدد كيفية تدفق حركة المرور وما إذا كانت مواقع الويب والخدمات لا تزال قابلة للوصول".

وأضاف أنه لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث، يجب أن تكون هناك بنية تحتية أكثر لامركزية ومتسامحة مع الأخطاء ولا تعتمد على مزود واحد.

في وقت سابق من هذا العام، أدى انقطاع في خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) إلى تعطيل العديد من المواقع الشهيرة، بما في ذلك Roblox و Snapchat و Fortnite و Amazon.com — لما يقرب من ثلاث ساعات. في ذلك الوقت، قالت جين بلاندوس، مالكة شركة تقنية محلية، إنه يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار للشركات للعمل على إيجاد حلول بديلة.

وفقاً لتقارير إعلامية، قال متحدث باسم "كلاود فلير" إن سبب الانقطاع كان ارتفاعاً مفاجئاً في حركة المرور غير العادية وأنه لا يوجد دليل على أنه كان نتيجة هجوم أو ناتج عن نشاط ضار.