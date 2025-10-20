انقطاع خدمات AWS يُعطّل 50% من أدوات العمل

تسببت حالة الانقطاع العالمية التي أحدثها عطل في خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في أن تواجه إحدى رائدات الأعمال في دبي صعوبة في الوصول إلى ما يقرب من 50% من الأدوات التي تستخدمها عادةً لإدارة أعمالها. وأوضحت جين بلاندوس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة التواصل "فيمايل فيوجن" (Female Fusion)، كيف أثر الحادث على عملها.
وقالت: "نحن شركة تقنية، لذا لم يكن ما يقرب من 50% من الأدوات التي نستخدمها متوفرًا". وأضافت: "المنصة التي نعمل عليها، والتي تسمى كاجابي (Kajabi)، كانت معطلة. كانوا يزودوننا بالتحديثات كل بضع دقائق، وهذا كان رائعًا، لكن لم يكن بإمكاننا فعل أي شيء سوى الانتظار. أعلم أن بعض الأشخاص واجهوا مشكلات مع زووم (Zoom) وكانفا (Canva) والعديد من منصات الذكاء الاصطناعي مثل بيربليكسيتي (Perplexity)".
يوم الاثنين، تعطلت خدمات العديد من المواقع الإلكترونية الشهيرة، بما في ذلك روبلوكس وسناب شات وفورتنايت وأمازون. بعد حوالي ثلاث ساعات من الانقطاع، أكدت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تعافي الخدمات والميزات العالمية. وتمت معالجة مشكلة نظام أسماء النطاقات (DNS) بشكل كامل، وتعمل معظم عمليات خدمات أمازون ويب سيرفيسز بشكل طبيعي.
قالت جين إن وجود نُسخ احتياطية لجميع بياناتهم سواء في وضع عدم الاتصال بالإنترنت (offline) أو متصل بالإنترنت (online) ساعدها على تجاوز ساعات الانقطاع الطويلة. وقالت: "اتصلت بي زميلتي قائلة إنها غير قادرة على الدخول إلى دليلنا للحصول على تفاصيل الاتصال بأحد العملاء". وأضافت: "لدينا نسخة احتياطية من جميع بياناتنا، بما في ذلك قائمة جهات الاتصال المحدثة التي يتم تنزيلها مرة واحدة في الأسبوع. وكان آخر تنزيل لدينا يوم الأحد. لذلك، تمكنت من استرداد المعلومات وتمريرها إلى زميلتي حتى نتمكن من مواصلة العمل دون انقطاع".
وفقًا لجين، يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة جرس إنذار للشركات، خاصة إذا كلفهم خسائر مالية. وقالت: "إذا كان هناك رواد أعمال خسروا مبيعات أو اضطروا لمواجهة اضطرابات كبيرة بسبب الانقطاع، فيجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار لهم للتفكير فيما إذا كانوا يريدون الاستمرار في ممارسة الأعمال بهذه الطريقة". وأضافت: "على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت هناك العديد من حالات انقطاع الإنترنت ومشاكل أخرى. يجب أن تكون الشركات مستعدة للعمل على تجاوزها".
وردد خبراء التكنولوجيا وجهات نظرها. قال جاد إليوت ديب، الرئيس التنفيذي لشركة بانجيا إكس (PangaeaX)، وهي منصة لتحليل البيانات مقرها دبي: "يُظهر انقطاع AWS لماذا لا يمكن أن تعتمد المرونة على مزود واحد فقط". وأضاف: "سواء من خلال الهياكل متعددة المناطق أو الهياكل الهجينة، تحتاج الشركات إلى تكرار مضمن لضمان الاستمرارية عندما تحدث الاضطرابات، وليس إذا حدثت".
وفي الوقت نفسه، قالت شركة آي تي ماكس جلوبال (IT Max Global)، وهي مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومقرها دبي، في بيان لصحيفة "الخليج تايمز" إن الانقطاع أثر على التطبيقات الحيوية للأعمال، ومنصات الإبداع، والتطبيقات الاستهلاكية الشهيرة.
وجاء في البيان: "كانت أوتوديسك (Autodesk) من بين الأكثر تضرراً، حيث تعذر مزامنة خوادم الترخيص، مما ترك المهندسين والمعماريين دون وصول". وأضاف: "تعطلت أيضًا أدوات التعاون والإنتاجية التي يستخدمها العملاء على نطاق واسع. أبلغ العملاء عن تعطل في ماندي دوت كوم (Monday.com)، وجيرا (Jira)، وفريم دوت آي أو (Frame.io)، وتايب فورم (Typeform)، وكانفا (Canva)، مما أدى إلى تعطيل إدارة المشاريع، وأعمال التصميم، وسير العمل الإبداعي".
بالنسبة للإعلامية ميتا سرينافاسان (Mita Srinivasan)، تركها الانقطاع غير قادرة على الانضمام إلى مكالمة زووم (Zoom) المخطط لها مسبقاً مع فريقها لمشاركة التحديثات الأسبوعية. وقالت: "حاولنا لعدة دقائق ثم اخترنا إجراء مكالمة جوجل ميت (Google Meet)". وأضافت: "تعتمد الكثير من الشركات الصغيرة مثل شركتي بالكامل تقريبًا على الأدوات عبر الإنترنت. بالنسبة لنا، يمكن أن يصبح انقطاع الإنترنت مُعطلاً ومُكلفًا للغاية".