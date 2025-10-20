انقطاع خدمات AWS يُعطّل 50% من أدوات العمل

قالت جين إن وجود نُسخ احتياطية لجميع بياناتهم سواء في وضع عدم الاتصال بالإنترنت (offline) أو متصل بالإنترنت (online) ساعدها على تجاوز ساعات الانقطاع الطويلة. وقالت: "اتصلت بي زميلتي قائلة إنها غير قادرة على الدخول إلى دليلنا للحصول على تفاصيل الاتصال بأحد العملاء". وأضافت: "لدينا نسخة احتياطية من جميع بياناتنا، بما في ذلك قائمة جهات الاتصال المحدثة التي يتم تنزيلها مرة واحدة في الأسبوع. وكان آخر تنزيل لدينا يوم الأحد. لذلك، تمكنت من استرداد المعلومات وتمريرها إلى زميلتي حتى نتمكن من مواصلة العمل دون انقطاع".