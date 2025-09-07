انقطاع الإنترنت في المنطقة بسبب أعطال كابلات البحر الأحمر

أبلغ مستخدمو الإنترنت في الإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط عن انقطاع أو تباطؤ في الخدمات بسبب سلسلة من انقطاعات الكابلات في البحر الأحمر.
ولجأ الأشخاص في كل من الدولة والمنطقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن تحديات في الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبث التلفزيوني.
وبحسب موقع Downdetector، تشمل المواقع المبلغ عنها دبي وأبو ظبي والشارقة والعين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وجبل علي وأم القيوين.
وأضافت أن معظم المشاكل المبلغ عنها كانت مرتبطة بالإنترنت الأرضي، وبث التلفزيون، والإنترنت عبر الهاتف المحمول.
وقال محمد يوسف، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، على موقع "داون ديتيكتور": "الإنترنت متقطع، والألعاب مستحيلة، ومقاطع الفيديو على يوتيوب لا تعمل بسلاسة".
قال أحد سكان دبي: "الإنترنت بطيء للغاية اليوم في جميع أنحاء دبي. يعاني العديد من أصدقائي من هذه المشكلة في منازلهم".
اتصلتُ بأمي في وطني مساء السبت، لكنني لم أستطع. علمتُ لاحقًا بوجود انقطاع في الكابل في البحر الأحمر، هذا ما قاله وسيم أحمد، أحد سكان الشارقة.
ماذا يحدث للإنترنت اليوم؟ إنه بطيء للغاية. يحدث في جميع أنحاء دبي! قال ماغالوف، أحد مستخدمي إكس.
وبحسب موقع "داون ديتيكتور"، أبلغ مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن انقطاعات في الخدمة طوال يوم السبت.
فقدان هائل للحزم. وداعًا للبث المباشر والألعاب وما شابه :) ربما حان وقت قراءة بعض الكتب، قال كوني ماستر69، مستخدم ريديت.
وأضافت منظمة "نت بلوكس" التي تراقب الأمن السيبراني والإنترنت، أنه تم رصد انقطاعات في الإنترنت على شبكات الاتصالات في الإمارات، مما أدى إلى بطء السرعات وانقطاع الوصول.
وأضافت أن المهندسين يعملون على حل المشكلة التي تؤثر على العديد من البلدان.
وفي الوقت نفسه، قالت شركة مايكروسوفت إن منصة الحوسبة السحابية Azure التابعة لها تشهد زيادة في زمن الوصول للشبكة على طرق المرور في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ابتداءً من الساعة 05:45 بالتوقيت العالمي المنسق (9:45 صباحًا بتوقيت الإمارات) في 6 سبتمبر 2025، قد تشهد حركة مرور الشبكة عبر الشرق الأوسط زيادة في زمن الوصول بسبب انقطاعات في الألياف الضوئية تحت الماء في البحر الأحمر. ولم تنقطع حركة مرور الشبكة لأن مايكروسوفت أعادت توجيهها عبر مسارات بديلة، وفقًا لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
نتوقع ارتفاعًا في زمن الوصول لبعض البيانات التي كانت تمر سابقًا عبر الشرق الأوسط. ولن تتأثر بيانات الشبكة التي لا تمر عبر الشرق الأوسط. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو قبل ذلك في حال تغير الظروف، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني.
تواصلت صحيفة خليج تايمز مع مقدمي خدمات الاتصالات المحليين للحصول على بيان بشأن استعادة الخدمات.