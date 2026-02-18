انطلاق مشاورات "تسكين الطلبة" في مدارس الإمارات وفقاً لقرار السنِّ المعدل

يقول مديرو المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إن التوجيهات الجديدة تساعدهم في إجراء محادثات أكثر صراحة وطمأنينة مع أولياء الأمور القلقين، مما يمنح المدارس المرونة للعمل جنباً إلى جنب مع العائلات لضمان وضع الأطفال في المكان الذي يمكنهم فيه الازدهار حقاً، وليس مجرد تعيينهم في مرحلة دراسية بناءً على الأوراق فقط.

في الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحاً ينص على أن الأطفال المولودين في الفترة ما بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2022، وغير المسجلين في أي نظام تعليمي، سيتم منحهم خياراً خلال العام الدراسي 2026-2027.

ومع تحديد حد أدنى جديد لسن القبول، تنفس العديد من أولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد، ممن كان من المقرر تسجيل أطفالهم في سنوات التعليم المبكر، الصعداء. وبالنسبة للعائلات التي كانت تخشى دفع أطفالها إلى مرحلة دراسية تتجاوز مرحلتهم النمائية، فقد جلب هذا التوضيح الطمأنينة.

وقد صرحت الوزارة في وقت سابق: "يجوز للمدارس وأولياء الأمور اتخاذ قرار مشترك بشأن ما إذا كان المستوى التأسيسي الأول(FS1) أو المستوى التأسيسي الثاني (FS2) هو المكان الأنسب للطفل". وكان العديد من الأهالي قد أثاروا مخاوف بشأن اضطرار أطفالهم إلى تخطي صف دراسي. وقد وُصفت هذه الخطوة بأنها إجراء يتخذ لمرة واحدة لتسهيل انتقال العائلات إلى قواعد سن القبول الجديدة.

فرق القبول تعمل عن كثب مع أولياء الأمور

بالنسبة لقادة المدارس، فتحت هذه التوجيهات الباب أمام محادثات أعمق مع أولياء الأمور. وقال لي هول، مدير مدرسة دبي البريطانية، إن فرق القبول تعمل لضمان توافقها مع الإطار الجديد.

وصرح هول: "تعمل فرق القبول لدينا بجد لضمان اتباع التوجيهات التي تلقيناها. تعمل مدارس 'تعليم' (Taaleem) معاً بفعالية لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الاتساق عبر مجموعتنا. مهمتنا الرئيسية كانت التواصل مع عائلاتنا، سواء الحاليين أو المحتملين، لمساعدتهم على فهم التغييرات، وما تعنيه لأطفالهم، وكيف سندعمهم خلال هذه العملية".

وأكد أن جوهر الأمر يكمن في ضمان وضع كل طفل في المكان الذي يمكنه التألق فيه، مضيفاً: "يتعلق الأمر حقاً بضمان وضع الأطفال في أنسب بيئة وظروف ممكنة. وهذا يعني العمل مع العائلات لوضع الأطفال وفقاً للتوجيهات، وتوقعات الأسر، وما نشعر أنه مناسب تربوياً ونمائياً للطفل. نحن نقضي وقتاً في العمل مع كل طفل يتقدم إلينا للحصول على أفضل فهم ممكن لشخصيته الصغيرة لضمان قدرته على الازدهار في بيئتنا".

توفير المرونة

بالنسبة للعديد من المدارس، أضافت التوجيهات المحدثة طبقة مرحب بها من المرونة. وأضاف هول: "بالنسبة لجميع الأطفال تقريباً الذين نتواصل معهم في هذه المرحلة، فقد التقينا بهم وقضينا وقتاً معهم ونعرف كل ما نحتاج إلى معرفته حول كيفية دمجهم في المجتمع المدرسي. كانت التوجيهات الأخيرة رائعة بالنسبة لنا للتعاون مع العائلات التي كانت لديها مخاوف، حيث أصبح لدينا الآن مستوى من المرونة لضمان تلبية احتياجات الطفل".

وفي أكاديمية جيمس ولينغتون – واحة دبي للسيليكون، تقوم فرق القيادة أيضاً بمراجعة العمليات لضمان توافقها الكامل مع التوقعات الجديدة. وقال مايكل ستيوارت، مدير المرحلة الابتدائية: "لقد عملنا عن كثب مع فرق القبول والمرحلة التأسيسية والقيادة لمراجعة التوجيهات والتأكد من توافق عملياتنا تماماً مع التوقعات الجديدة".

وأضاف: "لدينا بالفعل هيكل قوي للمرحلة التأسيسية، بما في ذلك فصول متعددة للمستويين الأول والثاني، ونحن في وضع جيد للاستجابة لأي تحولات في أنماط القبول. تركيزنا ينصب على ضمان أن تكون قرارات التسكين مدروسة وتعاونية وتتمحور حول جاهزية كل طفل وسلامته".

وتقول المدارس عبر فروعها إنها ستستمر في الاعتماد على محادثات الجاهزية، والتقييمات المناسبة للعمر، والزيارات الانتقالية، والتواصل الوثيق مع العائلات لدعم الأطفال المنضمين إلى (FS1) أو (FS2).

وأوضح ستيوارت: "بالنسبة لبعض العائلات، تخلق هذه التوجيهات المحدثة فرصة لمزيد من النقاش حول ما إذا كان المستوى الأول أو الثاني هو الأنسب. لقد بدأنا بالفعل التواصل مع أولياء الأمور الذين ينطبق عليهم ذلك، وستستمر هذه المناقشات بالشراكة مع فرق القبول والمرحلة التأسيسية".

ويؤكد المديرون أن التوجيهات توضح أن قرارات التسكين يجب أن تُتخذ بشكل مشترك بين المدارس وأولياء الأمور، بناءً على الجاهزية ومصلحة الطفل الفضلى، وهي خطوة وصفها الكثيرون بأنها مرحب بها حقاً.

وفي مدرسة "وودلم البريطانية" بعجمان، تقول المديرة ناتاليا سفيتينوك إن السن وحده لا يمكنه تحديد الجاهزية، وأوضحت: "الجاهزية أكثر من مجرد عمر. يحتاج الطفل إلى الثقة والاستقلالية والأمان العاطفي والفضول والقدرة على مواجهة التحديات".

وتابعت: "لكل طفل متأثر، ننظر عن كثب في تطوره أكاديمياً واجتماعياً وعاطفياً. نحن نجلس مع أولياء الأمور، ونستمع، ونشرح، ونخطط معاً". وأضافت أن المرونة تمتد إلى ما هو أبعد من قرار القبول نفسه: "إذا كان هناك حاجة إلى دعم إضافي أو وقت انتقالي، فإننا نوفره. مسؤوليتنا ليست مجرد وضع الأطفال بشكل صحيح على الورق، بل ضمان دخولهم إلى الصفوف الدراسية وهم يشعرون بالاستعداد، وليس بالاستعجال، لأنه عندما يشعر الطفل بالأمان، يتبع ذلك التعلم بشكل طبيعي".