انطلاق عروض نافورة دبي 1 أكتوبر: ترقبوا جدول الأوقات والتحديثات الجديدة

بعد توقف دام خمسة أشهر، تعود نافورة دبي الشهيرة لتضيء وسط مدينة دبي من جديد ابتداءً من الأول من أكتوبر، مع استئناف عروضها اليومية. وأعلنت إعمار عن تقديم عرضين متتاليين يوميًا بعد الظهر، الأول الساعة الواحدة ظهرًا والثاني الساعة الواحدة والنصف ظهرًا خلال أيام الأسبوع، والثانية والنصف ظهرًا أيام الجمعة.