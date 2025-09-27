انطلاق عروض نافورة دبي 1 أكتوبر: ترقبوا جدول الأوقات والتحديثات الجديدة

بعد توقف دام خمسة أشهر، تعود نافورة دبي الشهيرة لتضيء وسط مدينة دبي من جديد ابتداءً من الأول من أكتوبر، مع استئناف عروضها اليومية. وأعلنت إعمار عن تقديم عرضين متتاليين يوميًا بعد الظهر، الأول الساعة الواحدة ظهرًا والثاني الساعة الواحدة والنصف ظهرًا خلال أيام الأسبوع، والثانية والنصف ظهرًا أيام الجمعة.
ستقام العروض المسائية من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 11 مساءً على فترات مدتها 30 دقيقة.
أثارت إعادة افتتاح أكبر نافورة راقصة في العالم حماسًا كبيرًا، حيث يترقب سكان دبي وزوارها من جميع أنحاء العالم عودتها بفارغ الصبر. وقد تابع الكثيرون التحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحددوا مواعيد زياراتهم لدبي لتتزامن مع عودتها، مما يؤكد الجاذبية العالمية لهذا المعلم السياحي البارز.
وتضمنت المرحلة الأولى من أعمال التجديد، التي اكتملت الآن، ترقيات أساسية مثل البلاط الجديد، وتحسين عزل المياه، وطلاء جديد للحفاظ على الشكل المميز للنافورة وضمان أدائها الآمن والمذهل.
من المتوقع أن يتوافد الجمهور لحضور العروض الأولى، التي تُبشر بعودة لا تُنسى لما يُعتبر منذ زمنٍ طويل جوهرَ قلب وسط مدينة دبي. وقد جعل مزيج نافورة دبي من الماء والضوء والموسيقى منها واحدةً من أكثر التجارب شهرةً في المدينة، حيث استقطبت ملايين الزوار منذ انطلاقتها الأولى.
أُغلق هذا المعلم السياحي لمدة خمسة أشهر هذا العام، وقد حظي إعادة افتتاحه باهتمام كبير من السكان المحليين والزوار الدوليين. حتى أن بعض الزوار الدوليين خططوا لرحلاتهم إلى دبي بمناسبة هذه المناسبة الجليلة. سيستقبل أكبر نظام نافورة راقصة في العالم الزوار مرة أخرى، مستعدًا لإبهار الجماهير بعرضه الخالد من الماء والضوء والموسيقى.
قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "عودة نافورة دبي هي احتفالٌ بدبي نفسها، بروحها وطاقتها وقدرتها على إلهام العالم". وأضاف: "لطالما جمع هذا المعلم التاريخي الناس، وصنع لحظاتٍ مشتركة من الدهشة والفرح. وعندما تُفتح النافورة مجددًا، ستُذكرنا بما تُمثله دبي: الابتكار والطموح، وخلق تجارب تُخلّد في ذاكرة كل من يزورها".
أكدت إعمار أيضًا أن المرحلة الثانية من أعمال التجديد ستكتمل في الربع الثاني من عام 2026. وستشهد هذه المرحلة تركيب ميزات جديدة ومبتكرة مصممة للارتقاء بتجربة نافورة دبي إلى مستوى أعلى. وأعلنت الشركة أن الجمهور سيترقب مفاجآت جديدة كليًا في الأشهر المقبلة بعد اكتمال أعمال المرحلة الثانية.