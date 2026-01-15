انطلاق بطولة العالم للقفز المظلي الداخلي 2026 في "كلايم أبوظبي"

داخل أكبر حجرة قفز مظلي داخلي في العالم في "كلايم أبوظبي" بجزيرة ياس، يشبك ثمانية محلقين أيديهم، ثم يتركونها، يدورون، يتجمعون، وينقلبون ليس سقوطاً ولا طفواً، بل رقصاً في الهواء بدقة تقترب من تصميم اللوحات الاستعراضية. من الخارج، يبدو الأمر سهلاً، لكن من الداخل، هو "فوضى منظمة".