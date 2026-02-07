انطلاق النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026 في دبي

في الشهر الماضي، أعلنت شرطة دبي عن جوائز نقدية تزيد عن 30,000 درهم لأفضل فيديو يصنعه المقيمون خلال تحدي سوات الإمارات. جائزة مقطع سوات الجديدة مفتوحة للمقيمين في الإمارات وتشجع التغطية الإبداعية للحدث، خاصة من الطلاب. وسيفوز أفضل فيديو بمبلغ 10,000 دولار (حوالي 36,700 درهم)، وسيتم الإعلان عن المزيد من الجوائز للمركزين الثاني والثالث قريبًا.