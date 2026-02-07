انطلاق النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026 في دبي

تجمعت القوات الخاصة ووحدات الشرطة التكتيكية النخبوية في دبي للمشاركة في مسابقات تختبر جاهزيتها العملياتية، حيث انطلقت النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في دبي يوم السبت الموافق 7 فبراير.
وأكد الملازم أول ياسر الزرعوني، مدير فريق سوات بشرطة دبي، أن المشاركة في تحدي سوات الإمارات تطورت لتصبح منصة عالمية لتبادل الخبرات والتفاعل المباشر مع الفرق الدولية النخبوية.
في الشهر الماضي، أعلنت شرطة دبي عن جوائز نقدية تزيد عن 30,000 درهم لأفضل فيديو يصنعه المقيمون خلال تحدي سوات الإمارات. جائزة مقطع سوات الجديدة مفتوحة للمقيمين في الإمارات وتشجع التغطية الإبداعية للحدث، خاصة من الطلاب. وسيفوز أفضل فيديو بمبلغ 10,000 دولار (حوالي 36,700 درهم)، وسيتم الإعلان عن المزيد من الجوائز للمركزين الثاني والثالث قريبًا.
إليك ما تحتاج معرفته عن الحدث الذي يستمر خمسة أيام:
هو مسابقة تكتيكية دولية تجمع فرق الشرطة والاستجابة الخاصة النخبوية من جميع أنحاء العالم. تنظمها وزارة الداخلية وتستضيفها شرطة دبي.
للتحدي هدفان رئيسيان:
التميز المهني، مما يمنح الفرق التكتيكية فرصة لاختبار وصقل مهاراتها في سيناريوهات واقعية.
التعاون الدولي، حيث تتبادل الفرق الخبرات وأفضل الممارسات وتتعلم من بعضها البعض في بيئة احترافية.
من المقرر أن يقام في الفترة من 7 إلى 11 فبراير في منشأة تدريب سوات دبي.
فرق سوات والشرطة النخبوية من جميع أنحاء العالم. ستشارك فرق من أكثر من 40 دولة هذا العام.
تخوض الفرق خمسة تحديات رئيسية:
تحدي الاقتحام
إنقاذ الرهائن
إنقاذ الضباط
تحدي البرج
مسار العوائق
خلال الفعالية، تتنافس الفرق على مجموع جوائز يبلغ 260,000 دولار، مما يزيد من حدة المنافسة.
يمكن للمشجعين مشاهدة القوات النخبة تتنافس مباشرة عبر هذا الرابط: