انسيابية فائقة لمسافري "مبنى 1".. 4 مسارات تنهي زحام مطار دبي

لتسهيل حركة المرور المتجهة من وإلى مطار دبي الدولي (DXB)، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) يوم السبت عن افتتاح توسعة الجسر المؤدي إلى مبنى الركاب رقم 1.

شمل المشروع زيادة عدد مسارات السير من ثلاثة مسارات إلى أربعة، مما أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية للجسر من 4,200 مركبة في الساعة إلى 5,600 مركبة، وهو ما يمثل تحسناً بنسبة 33%.

وأشارت الهيئة إلى أن "التوسعة عززت تدفق حركة المرور إلى مبنى المطار، وقللت أوقات الرحلات، وحسّنت تجربة المتعاملين بشكل عام"، مضيفة: "إن تنفيذ مشروع توسعة هذا الجسر يأتي كجزء من جهودنا لتعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية والمرافق الحيوية".

وكان قد تم الإعلان عن هذا المشروع لأول مرة في أغسطس من العام الماضي. وأوضحت الهيئة يوم السبت أن الحل الهندسي المستخدم في توسعة الجسر ساعد في تسريع عمليات الإنشاء دون الحاجة إلى تحويلات مرورية في شارع المطار أو تركيب دعامات مؤقتة أسفل الجسر.

واستخدمت هيئة الطرق والمواصلات روافد صندوقية فولاذية (Steel box girders) مدمجة مع بلاطة خرسانية مركبة.

وأضافت الهيئة: "هذا الأسلوب ضمن استمرارية حركة المرور دون انقطاع مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة طوال مرحلة التشييد".

تضمن المشروع، الذي نُفذ بالشراكة مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (DAEP)، أيضاً تحسينات في رصف الطرق، وتطوير الخدمات البنية التحتية الداعمة، وأعمال تنسيق المناظر الطبيعية (Landscaping).2 كما تم تركيب أنظمة إضاءة شوارع جديدة لتعزيز السلامة وتحسين الرؤية.