اندلاع حريق في مستودع بديرة قرب محطة مترو

اندلع حريق في مستودع على بعد مسافة قصيرة من محطة مترو أبو بكر الصديق في ديرة، صباح الأحد.

وقال قراء صحيفة خليج تايمز الذين يعيشون بالقرب من المنطقة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9.30 صباحًا. وسارع رجال الإطفاء إلى السيطرة على الحريق. وفي مقطع فيديو شاهدته صحيفة خليج تايمز ، يمكن رؤية العديد من المباني السكنية في المنطقة المكتظة بالسكان.

وشوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء، فيما استجابت ثلاث سيارات إطفاء على الأقل لحالة الطوارئ.