اندلاع حريق في حقل "شاه" ومنطقة الفجيرة البترولية إثر استهداف بطائرات مسيرة
أعلنت السلطات في أبوظبي أن هجوماً بطائرة مسيرة تسبب في نشوب حريق في حقل "شاه" النفطي ليلة الاثنين، حيث باشرت فرق الدفاع المدني التعامل مع الحادث، وأكد المكتب الإعلامي للإمارة عدم وقوع إصابات.
وفي وقت سابق من اليوم، استجابت فرق الدفاع المدني في الفجيرة لحريق نشب في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بعد استهدافها بطائرة مسيرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفي غضون ذلك، أُصيب مواطن أردني في 15 مارس إثر حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، نتج عن سقوط حطام بعد عمليات اعتراض جوية.
تأتي هذه الضربات في خضم هجمات إيرانية على دولة الإمارات، وصفها المسؤولون بأنها "سافرة وغادرة". وتعمل الدفاعات الجوية على مدار الساعة لتعترض الطائرات المسيرة والصواريخ، وقد أكدت الإمارات "جاهزيتها التامة" للتصدي لهذه الهجمات.
ومنذ بدء الهجمات الإيرانية على الإمارات، تصدت الدفاعات الجوية لـ 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخ كروز، و1627 طائرة مسيرة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 145 آخرين منذ 28 فبراير.
وفي بيان سابق لوزارة الدفاع، أوضحت الإمارات أن الدولة تمتلك "أنظمة دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على مواجهة طيف كامل من التهديدات الجوية بكفاءة عالية".
وتشمل هذه الأنظمة منظومات طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى توفر "حماية شاملة للمجال الجوي للدولة". كما تحتفظ الإمارات بـ "مخزون استراتيجي قوي من الذخائر، مما يضمن استدامة قدرات الاعتراض والاستجابة لفترات طويلة".
وبينما تدعو الإمارات إلى خفض التصعيد وتؤكد على الحوار بدلاً من الصراع، فقد شددت الدولة على أنها تحتفظ بحق الرد، معتبرة الهجمات الإيرانية انتهاكاً لسيادة الدولة والأعراف الدولية.