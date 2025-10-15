اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية بالشارقة

أظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت لصحيفة "خليج تايمز" ألسنة نار ضخمة تُضيء سماء المنطقة. وقال أحد سكان بو دانق بالقرب من ميغا مول، والذي شارك صورًا للحريق التقطها من شرفته: "يبدو أنها في مكان ما خلف شارع الوحدة". ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن.