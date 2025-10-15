اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية بالشارقة

اندلع حريق في المنطقة الصناعية بالشارقة، مساء اليوم، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق الأحياء المجاورة.
وأفاد السكان بسماع صفارات الإنذار ورؤية ألسنة اللهب تتصاعد مما بدا أنه مجموعة من المستودعات. واشتعل الحريق، الذي بدأ حوالي الساعة السادسة مساءً، بسرعة.
أظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت لصحيفة "خليج تايمز" ألسنة نار ضخمة تُضيء سماء المنطقة. وقال أحد سكان بو دانق بالقرب من ميغا مول، والذي شارك صورًا للحريق التقطها من شرفته: "يبدو أنها في مكان ما خلف شارع الوحدة". ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن.