انخفاض وفيات المشاة بنسبة 97% عام 2024 بدبي
سجلت دبي انخفاضاً حاداً في الوفيات والحوادث بين المشاة، حيث انخفضت من 9.5 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص في عام 2007 إلى 0.3 حالة وفاة في عام 2024، وهو انخفاض بنسبة 97 في المائة.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز جسور جديدة للمشاة والدراجات الهوائية، وكشفت عن خطط لبناء 23 جسراً آخر بحلول نهاية عام 2030. وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه الجهود جزء من استراتيجية دبي لتعزيز السلامة على الطرق.
كما كشفت بأن مبادراتها المتكاملة للبنية التحتية قد شهدت ارتفاعًا في عدد رحلات المشاة من 307 ملايين رحلة عام 2023 إلى 326 مليون رحلة عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6%. كما ارتفعت رحلات الدراجات الهوائية من 44 مليون رحلة عام 2023 إلى 46.6 مليون رحلة عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%.
الجسور الجديدة والمخطط لها
في إطار برنامجها الجاري، أنجزت طرق دبي جسرين للمشاة في شارعي الشيخ راشد والميناء ضمن مشروع تحسين محور الشندغة. كلا الجسرين مزودان بمصاعد وسلالم وغرف أنظمة كهروميكانيكية مزودة بأنظمة إنذار ومكافحة حريق، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة عن بُعد.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ستة جسور للمشاة والدراجات الهوائية عبر شوارع رئيسية في دبي. ومن المقرر افتتاح خمسة منها قبل نهاية هذا العام، على أن يكتمل الجسر السادس في الربع الأول من عام 2027.
تشكل جسور المشاة والدراجات الهوائية على شارعي الشيخ زايد والخيل رابطاً استراتيجياً يربط بين الصفوح وتلال دبي مروراً بمدينة دبي للإنترنت، وبرشا هايتس، والبرشا 3. يبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، مع مسار بطول ثلاثة أمتار للدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي، ومسار للمشاة بعرض مترين.
وتشمل الجسور الأخرى قيد التطوير جسراً على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، ويضم منحدرات على كلا الجانبين لسهولة الوصول، ومعبرين رئيسيين - أحدهما على شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطعه مع شارع تونس، وآخر على طريق دبي العين الذي يربط وادي الصفا 4 مع واحة دبي للسيليكون.
ومن المتوقع إنجاز الجسر السادس، ضمن مشروع تحسينات الشوارع المستقبلية على شارع الصكوك بمنطقة الأعمال المركزية في دبي، في الربع الأول من عام 2027.
وفي إطار خططها المستقبلية، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن البدء في إنشاء تسعة جسور إضافية للمشاة بحلول نهاية عام 2028. وتشمل هذه الجسور المعابر بالقرب من كوكاكولا أرينا، في منطقة الخليج التجاري، وعلى شارع الشيخ زايد بالقرب من برج خليفة، إلى جانب ستة جسور على شارع الأصايل.