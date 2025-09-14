انخفاض وفيات المشاة بنسبة 97% عام 2024 بدبي

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ستة جسور للمشاة والدراجات الهوائية عبر شوارع رئيسية في دبي. ومن المقرر افتتاح خمسة منها قبل نهاية هذا العام، على أن يكتمل الجسر السادس في الربع الأول من عام 2027.