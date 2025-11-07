انخفاض متوقع في درجات الحرارة بدبي غدًا والأجواء تميل إلى الغبار

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس سيبقى معتدلًا، لكنه سيظل يميل إلى الدفء — وإن كان دون درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها أشهر الصيف الحارة. وتشير هذه الحالة إلى بدء الانتقال التدريجي نحو أيام أكثر برودة، مما يوفر للسكان صباحاتٍ ومساءاتٍ أكثر راحة.