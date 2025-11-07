انخفاض متوقع في درجات الحرارة بدبي غدًا والأجواء تميل إلى الغبار

من المتوقع أن يشهد سكان دولة الإمارات سماء غائمة جزئيًا مع ظهور غبار خفيف أحيانًا يوم السبت (8 نوفمبر)، وذلك وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأشارت إدارة الأرصاد إلى أنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة في المناطق الغربية.
وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس سيبقى معتدلًا، لكنه سيظل يميل إلى الدفء — وإن كان دون درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها أشهر الصيف الحارة. وتشير هذه الحالة إلى بدء الانتقال التدريجي نحو أيام أكثر برودة، مما يوفر للسكان صباحاتٍ ومساءاتٍ أكثر راحة.
ستسجل دبي درجات حرارة تتراوح بين 21 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح في أبوظبي بين 22 و31 درجة مئوية. وعلى مستوى الدولة، من غير المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 32 درجة مئوية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين جنوب شرقية إلى شمال شرقية بسرعة 10 إلى 20 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة.
وسيكون البحر خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عُمان.