انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار في الإمارات غداً

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المناطق الساحلية لدولة الإمارات يوم الخميس، 5 فبراير، وفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وبشكل عام، ستتراوح درجات الحرارة بين 15 و29 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل الصغرى إلى 16 درجة مئوية في كل من أبوظبي ودبي. وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في الدولة صباح الأربعاء هي 6.4 درجة مئوية في منطقة "ركنة" بمدينة العين عند الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.
ستكون السماء يوم الخميس غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار. كما ستصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتنشط أحياناً، حيث تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 40 كم/ساعة.
أما حالة البحر، فسيكون مضطرباً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.