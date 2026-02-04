انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار في الإمارات غداً

وبشكل عام، ستتراوح درجات الحرارة بين 15 و29 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل الصغرى إلى 16 درجة مئوية في كل من أبوظبي ودبي. وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في الدولة صباح الأربعاء هي 6.4 درجة مئوية في منطقة "ركنة" بمدينة العين عند الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.