انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على سواحل الإمارات

سيشهد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً يوم الأربعاء 21 يناير، خاصة فوق بعض المناطق الساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة.
وذكر المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية.
الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً وتؤدي إلى ظهور الغبار والأتربة المثارة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة. أما البحر فسيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.
ستصل درجات الحرارة في دبي والشارقة إلى 23 درجة مئوية للعظمى، بينما ستبلغ في أبوظبي 24 درجة مئوية. وستكون أدنى درجة حرارة يوم الأربعاء في الشارقة 13 درجة مئوية، وفي أبوظبي 15 درجة مئوية، وفي دبي 16 درجة مئوية.
وكانت أقل درجة حرارة سُجلت في الدولة صباح الثلاثاء هي 7 درجات مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) عند الساعة السادسة صباحاً.