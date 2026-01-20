انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على سواحل الإمارات

الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً وتؤدي إلى ظهور الغبار والأتربة المثارة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة. أما البحر فسيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.