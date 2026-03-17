انخفاض في درجات الحرارة وفرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق الإمارات غدا

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع توقعات بانخفاض في درجات الحرارة.
وهناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية، وعلى الجزر خلال النهار. وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 15 - 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
قد تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في الدولة، ومن المتوقع أن يرتفع الزئبق إلى 28 درجة مئوية في أبوظبي و26 درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 22 درجة مئوية في أبوظبي، و23 درجة مئوية في دبي، و15 درجة مئوية في المناطق الجبلية.
ستتراوح مستويات الرطوبة من 35 إلى 75 بالمائة في أبوظبي، ومن 30 إلى 70 بالمائة في دبي. أما حالة البحر فستكون مضطربة إلى متوسطة الموج في الخليج العربي وبحر عمان.