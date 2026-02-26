انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لتشكل الضباب في الإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.
كما يُحتمل أن يصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ومن المقرر أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق البحر.
سيكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسطاً، ويصبح مضطرباً بحلول المساء في بحر عمان.
تصل درجات الحرارة الإجمالية في جميع أنحاء البلاد إلى عظمى تبلغ 32 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وتنخفض إلى صغرى تصل إلى 9 درجات مئوية في هذه المناطق. وفي الوقت نفسه، سترتفع مستويات الرطوبة إلى حد أقصى يبلغ 90 في المائة في المناطق الداخلية وكذلك المناطق الساحلية والجزر، وتنخفض إلى 15 في المائة في المناطق الداخلية.
ستشهد المدن الرئيسية في دبي وأبوظبي والشارقة درجات حرارة عظمى تبلغ 28 درجة مئوية، و26 درجة مئوية، و27 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى 21 درجة مئوية، و19 درجة مئوية، و16 درجة مئوية على التوالي.