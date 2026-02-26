انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لتشكل الضباب في الإمارات

تصل درجات الحرارة الإجمالية في جميع أنحاء البلاد إلى عظمى تبلغ 32 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وتنخفض إلى صغرى تصل إلى 9 درجات مئوية في هذه المناطق. وفي الوقت نفسه، سترتفع مستويات الرطوبة إلى حد أقصى يبلغ 90 في المائة في المناطق الداخلية وكذلك المناطق الساحلية والجزر، وتنخفض إلى 15 في المائة في المناطق الداخلية.