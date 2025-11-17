انخفاض في درجات الحرارة وطقس غائم متوقع اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الاثنين، 17 نوفمبر، صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة فوق البحر والجزر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.