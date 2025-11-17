انخفاض في درجات الحرارة وطقس غائم متوقع اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الاثنين، 17 نوفمبر، صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة فوق البحر والجزر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، خاصة في المناطق الساحلية، حيث تشهد البلاد انتقالاً موسمياً من الخريف إلى الشتاء.
من المحتمل أن تصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، بسرعة تتراوح بين ١٠-٢٠ كم/س، تصل إلى ٣٠ كم/س.
سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ستنخفض درجات الحرارة في دبي إلى ٢٣ درجة مئوية و١٧ درجة مئوية في الشارقة. بينما ستشهد أبوظبي انخفاضاً في درجات الحرارة إلى ٢٠ درجة مئوية.