انخفاض في درجات الحرارة وطقس غائم جزئياً يسود الإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 22 يناير صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية انخفاضاً إضافياً في درجات الحرارة يوم الخميس.
ويمكن للسكان توقع طقس رطب بحلول ليل الخميس وصباح الجمعة، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الغربية.
يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، ويصبح متوسطاً ليلاً في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان. وحذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة واضطراب الموج في بحر عمان حيث يصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام، وذلك اعتباراً من الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء 21 يناير وحتى الساعة 7 مساءً يوم الخميس 22 يناير.
ستبلغ درجة الحرارة العظمى في دبي والشارقة وأبوظبي 23 درجة مئوية يوم الخميس، بينما ستبلغ الصغرى 16 و14 و15 درجة مئوية على التوالي. وكانت أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم هي 4.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) عند الساعة السابعة صباحاً.