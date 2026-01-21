انخفاض في درجات الحرارة وطقس غائم جزئياً يسود الإمارات

يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، ويصبح متوسطاً ليلاً في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان. وحذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة واضطراب الموج في بحر عمان حيث يصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام، وذلك اعتباراً من الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء 21 يناير وحتى الساعة 7 مساءً يوم الخميس 22 يناير.