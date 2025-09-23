الإمارات

انخفاض في درجات الحرارة وطقس غائم جزئياً اليوم

تسود رياح خفيفة إلى معتدلة مثيرة للغبار.
الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

من المتوقع أن يشهد سكان الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة يوم 23 سبتمبر. وستكون السماء صافية إلى غائمة جزئيًا.

يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.

تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية. تنشط أحيانًا، مثيرة للغبار، بسرعة تتراوح بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة، وتصل إلى ٤٠ كم/ساعة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في أبوظبي، و37 درجة مئوية في دبي.

ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفا في بحر عمان مساء.

تعيش البلاد حالياً فترة انتقالية إلى فصل الشتاء، حيث كان يوم 6 سبتمبر هو أول أيام موسم الصفرة، والذي يمثل بداية فصل الخريف.

