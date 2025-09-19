انخفاض في درجات الحرارة وطقس صحو وغائم جزئياً في الإمارات

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة طقساً أكثر راحة يوم السبت (20 سبتمبر)، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة.
قال رئيس جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور إبراهيم الجروان، إن درجات الحرارة ليلاً من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 25 درجة مئوية اعتباراً من 20 سبتمبر/أيلول المقبل.
مع ذلك، ورغم هذا الانخفاض في درجات الحرارة، ستظل الأجواء حارة في جميع أنحاء البلاد. وستصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 40 درجة مئوية، بينما ستصل في دبي إلى 39 درجة مئوية.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور بعض السحب في المناطق الشرقية والشمالية.
من المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على البلاد، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة. وبينما ستكون الهبات خفيفة، فقد تشتد سرعتها لتصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.