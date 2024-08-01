انخفاض في درجات الحرارة اليوم في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 18:55و الجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 34 80 30

دبي 44 34 80 20

الشارقة 44 34 85 30

عجمان 43 34 85 20

أم القيوين 43 33 85 35

رأس الخيمة 44 35 70 40

الفجيرة 36 33 85 70

العـين 44 33 50 20

ليوا 45 33 60 20

الرويس 40 30 70 50

السلع 39 31 60 30

دلـمـا 41 32 65 35

طنب الكبرى 39 33 80 50

طنب الصغرى 39 33 80 50