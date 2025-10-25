انخفاض طفيف محتمل لأسعار الوقود بالإمارات في نوفمبر

من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة تعديلاً هبوطياً طفيفاً لشهر نوفمبر 2025 إذا ظلت أسعار النفط الخام العالمية عند مستوى منخفض خلال بقية هذا الشهر.
بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت حوالي 65.22 دولارًا للبرميل في أكتوبر، مقارنةً بـ 67 دولارًا في الشهر الماضي. هذا يعني أن الأسعار قابلة للتعديل بالخفض مع قيام الإمارات العربية المتحدة بمواءمة أسعار الوقود بالتجزئة مع الأسعار العالمية بنهاية الشهر.
ستعلن الإمارات العربية المتحدة رسمياً عن أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
بعد انخفاضها في معظم أيام شهر أكتوبر ووصولها إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا بسبب المخاوف من وفرة المعروض، بدأت أسعار النفط العالمية في الارتفاع مرة أخرى خلال اليومين الماضيين بسبب إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على شركات النفط الروسية.
وفي مساء الجمعة، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط وبرنت عند 61.61 دولار و66.05 دولار للبرميل على التوالي.
في الإمارات، رُفعت أسعار البنزين في أكتوبر بمقدار سبعة فلوس للتر. وحددت لجنة أسعار الوقود سعر بنزين سوبر 98، وخاص 95، وإي-بلس 91 عند 2.77 درهم، و2.58 درهم، و2.71 درهم للتر على التوالي.
ونتيجة للمخاوف بشأن وفرة المعروض، هبطت أسعار خام برنت إلى ما دون 61 دولارا للبرميل هذا الشهر.
توقع بنك أوف أمريكا سابقًا أن يبلغ سعر النفط 55 دولارًا، مشيرًا إلى أن استقرار الاستهلاك الآسيوي وانضباط أوبك+ في الإمدادات سيحافظان على دعم السوق. مع ذلك، يرى سيتي جروب مزيدًا من الضغوط النزولية على أسعار النفط الخام، متوقعًا أن يصل إلى 50 دولارًا إذا تضاءل الزخم الاقتصادي وتراجعت علاوات المخاطر الجيوسياسية.
وقال نادر بلبركة المحلل لدى إكس إم أرابيا إن أسعار النفط الخام تظل تحت الضغط، مما يعكس توقعات متزايدة بفائض وضعف الطلب العالمي.
تشير التوقعات إلى أن العرض العالمي قد يرتفع بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا إضافيًا في عام 2026، بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب إلى 700 ألف برميل يوميًا فقط، مما يُحدث اختلالًا في توازن العرض، ويدفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر. ومع ذلك، تُقدم التوترات الجيوسياسية دعمًا للأسعار. وتُعزز المخاوف المستمرة بشأن قدرة التصدير الروسية، وحدود الإنتاج الإيراني، ونقاط الضعف في طرق الشحن، علاوة المخاطرة، وفقًا لبيلباركا.