انخفاض طفيف محتمل لأسعار الوقود بالإمارات في نوفمبر

تشير التوقعات إلى أن العرض العالمي قد يرتفع بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا إضافيًا في عام 2026، بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب إلى 700 ألف برميل يوميًا فقط، مما يُحدث اختلالًا في توازن العرض، ويدفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر. ومع ذلك، تُقدم التوترات الجيوسياسية دعمًا للأسعار. وتُعزز المخاوف المستمرة بشأن قدرة التصدير الروسية، وحدود الإنتاج الإيراني، ونقاط الضعف في طرق الشحن، علاوة المخاطرة، وفقًا لبيلباركا.