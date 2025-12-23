انخفاض طفيف في درجات الحرارة وطقس غائم جزئياً في أغلب مناطق الدولة

سيكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة صحواً بشكل عام وغائماً جزئياً أحياناً اليوم، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
ستظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي في الصباح. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، حيث تسجل أبوظبي ودبي درجات حرارة صغرى تبلغ 30 و32 درجة مئوية على التوالي، ودرجة حرارة عظمى تبلغ 40 درجة مئوية.
سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غرباً.
ستؤدي الرياح الخفيفة إلى المعتدلة إلى إثارة الغبار والأتربة. ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.