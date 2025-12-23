انخفاض طفيف في درجات الحرارة وطقس غائم جزئياً في أغلب مناطق الدولة

ستظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي في الصباح. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، حيث تسجل أبوظبي ودبي درجات حرارة صغرى تبلغ 30 و32 درجة مئوية على التوالي، ودرجة حرارة عظمى تبلغ 40 درجة مئوية.