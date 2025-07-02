انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم. وسيكون الطقس اليوم صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي.

سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة غربًا وعلى السواحل، حيث تبلغ العظمى 49 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية في المناطق الداخلية.

تتراوح درجات الحرارة في دبي يوم الأربعاء 2 يوليو بين 30 و39 درجة مئوية، وفي أبوظبي بين 29 و40 درجة مئوية. أما في الشارقة، فمن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.