انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم. وسيكون الطقس اليوم صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي.
سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة غربًا وعلى السواحل، حيث تبلغ العظمى 49 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
تتراوح درجات الحرارة في دبي يوم الأربعاء 2 يوليو بين 30 و39 درجة مئوية، وفي أبوظبي بين 29 و40 درجة مئوية. أما في الشارقة، فمن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.
وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة يوم الثلاثاء 1 يوليو 49.3 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) عند الساعة الثالثة عصراً، وفي مزيرعة (منطقة الظفرة) عند الساعة الثانية والنصف عصراً.
يكون الطقس رطباً ليل الأربعاء وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية، نشطة غربًا، مثيرة للغبار والرمال، مما يُقلل من مدى الرؤية الأفقية. تتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً غرباً في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.