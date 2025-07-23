انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم بالامارات

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء (23 يوليو)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى في أبوظبي ستصل إلى 41 درجة مئوية، بانخفاض طفيف عن 45 درجة مئوية يوم الثلاثاء. في المقابل، ستصل درجة الحرارة العظمى في دبي إلى 39 درجة مئوية، مقارنة بـ 43 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

بشكل عام، يكون الطقس معتدلا إلى غائم جزئيا، مع ظهور سحب منخفضة في المناطق الشرقية.