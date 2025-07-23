انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم بالامارات

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء (23 يوليو)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى في أبوظبي ستصل إلى 41 درجة مئوية، بانخفاض طفيف عن 45 درجة مئوية يوم الثلاثاء. في المقابل، ستصل درجة الحرارة العظمى في دبي إلى 39 درجة مئوية، مقارنة بـ 43 درجة مئوية يوم الثلاثاء.
بشكل عام، يكون الطقس معتدلا إلى غائم جزئيا، مع ظهور سحب منخفضة في المناطق الشرقية.
أصدرت الهيئة تنبيهات حمراء وصفراء بشأن الضباب. وذكرت أنه من المحتمل تشكّل ضباب مع انخفاض في الرؤية الأفقية، وقد تنخفض أكثر في بعض الأحيان. اطلع على الخريطة أدناه:
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
ستتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتبقى خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة، وقد تصل إلى ٤٠ كم/ساعة، مثيرةً الغبار في بعض المناطق. وقد تشتد هبات الرياح أحيانًا.
البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.