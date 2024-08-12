انخفاض درجات الحرارة وطقس معتدل غائم جزئياً

بشكل عام، من المتوقع أن يكون الطقس في دولة الإمارات معتدلاً إلى جزئياً اليوم الاثنين 12 أغسطس، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي اليوم.

وفي حين توقعت الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة يوم الاثنين، سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية الغربية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم لتصل إلى 46 درجة مئوية في مزيرعة، و47 درجة مئوية في رزين والقوع وجازيورة مقارنة بـ 50 درجة مئوية أمس، في حين ستصل درجات الحرارة إلى 45 و43 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي، لكنها قد تنخفض إلى 22 درجة مئوية في الجبال.