انخفاض درجات الحرارة وأمطار محتملة غداً في الإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس يوم السبت صحواً إلى غائم جزئياً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
هناك احتمال لسقوط أمطار مع تشكّل سحب ركامية في الجهات الشرقية والجنوبية.
الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 وتصل إلى 45 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال.
قد تصل درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية في الدولة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 36 درجة مئوية في أبوظبي و37 درجة مئوية في دبي.
كما يُتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، إذ قد تصل الصغرى إلى 27 درجة مئوية في أبوظبي و24 درجة مئوية في دبي و22 درجة مئوية في رزين.
حالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تتحول إلى مضطربة أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.