انخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة بالإمارات اليوم

مع انتقال البلاد من الصيف إلى الشتاء، تنخفض درجات الحرارة والحرارة المرتفعة تدريجياً منذ بداية موسم الصافرية في السادس من سبتمبر/أيلول.
مع الاعتدال الخريفي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، يمكننا أن نشهد انخفاضًا بطيئًا في درجات الحرارة مع بدء موسم الخريف رسميًا في الإمارات العربية المتحدة.
يظل طقس البلاد، يوم الإثنين 22 سبتمبر، صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر.
ستصل درجات الحرارة العظمى في دبي وأبوظبي إلى 39 درجة مئوية و41 درجة مئوية على التوالي، بينما ستصل الصغرى في الإمارتين إلى 29 درجة مئوية. وستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 29 و39 درجة مئوية.
سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم الأحد 44.5 درجة مئوية في منطقة الجزيرة (الظفرة) عند الساعة 3:45 مساءً.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ويتوقع السكان هبوب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومترا في الساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.