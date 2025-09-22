انخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة بالإمارات اليوم

ويتوقع السكان هبوب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومترا في الساعة.