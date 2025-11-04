الإمارات
انخفاض درجات الحرارة في دبي إلى 24 درجة
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان
من المتوقع أن يكون الطقس، الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وتستمر هذه الظروف خاصة غربا وفوق السواحل، وتصبح مثيرة للغبار أحيانا شمالا وشرقا.
ويتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ستصل درجات الحرارة في دبي والشارقة إلى ٢٤ درجة مئوية و٢٣ درجة مئوية على التوالي، بينما ستشهد أبوظبي ٢٣ درجة مئوية.