انخفاض درجات الحرارة اليوم وغبار متوقع

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة الموافق 16 يناير مغبرًا وغائمًا جزئيًا، مع ظهور سحب منخفضة فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية، وذلك بحسب المركز الوطني للأرصاد.
سيشهد معظم سكان الإمارات انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، قوية أحيانًا، مما يسبب إثارة الغبار والرمال، ويؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، بسرعة تتراوح بين 15-30 كم/ساعة، وتصل إلى 60 كم/ساعة.
سيكون البحر مضطربًا جدًا إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطربًا في بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية في بعض مناطق الدولة وتصل إلى 25 درجة مئوية في مناطق أخرى.
في غضون ذلك، ستصل درجات الحرارة في دبي وأبوظبي والشارقة إلى 23 درجة مئوية و23 درجة مئوية و22 درجة مئوية على التوالي، بينما ستنخفض إلى 20 درجة مئوية و23 درجة مئوية و18 درجة مئوية.