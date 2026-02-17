انخفاض الحرارة يومي الجمعة والسبت وتوقعات أمطار قادمة

إذا كنت قد قمت بتخزين ملابسك الشتوية بالفعل، فقد ترغب في إعادة التفكير في ذلك. كان الجو باردًا قليلاً بالأمس. سيكون اليوم دافئًا وبحلول يوم الجمعة، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى.

"لم ننته بعد،" قال محمد سجاد، خبير الطقس المعروف لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي باسم رجل الطقس الإماراتي. "الشتاء لم ينتهِ 'رسميًا' حتى 20 مارس."

وقال إن الرياح الشمالية الغربية من المقرر أن تهب عبر الإمارات يومي الجمعة والسبت، 21-22 فبراير، حاملة معها هواءً أكثر برودة. وأوضح سجاد: "الرياح الشمالية الغربية تجلب ظروفًا باردة ويمكن أن تخفض درجات الحرارة بما يصل إلى درجتين". وأضاف: "في المقابل، تزيد الرياح الجنوبية الشرقية الحرارة بحوالي درجتين."

هذا يفسر جزئيًا التباين الذي شعر به سكان الإمارات هذا الأسبوع. شهدت الصحراء درجات حرارة قصوى بلغت 35 درجة مئوية في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، جعلت الرياح الشمالية الغربية ليوم أمس’ النهار يبدو أكثر برودة قليلاً.

صورة أكبر

تُبرز هذه التقلبات أن الشتاء في التقويم والشتاء في الجو لا يتطابقان دائمًا. فلكيًا، يستمر الموسم حتى 20 مارس، لكن درجات الحرارة يمكن أن تختلف، مدفوعة بأنماط الرياح بدلاً من التواريخ.

بحلول منتصف مارس، يقول سجاد، ستنخفض شدة الرياح وستزداد الرياح الجنوبية الغربية، مما يدفع درجات الحرارة أخيرًا نحو الدفء المستمر. وأضاف كذلك أن وراء هذه التقلبات والشتاء الدافئ قصة أكبر. الاحتباس الحراري يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، لكن الدورات الطبيعية تعقد الصورة.

يشير سجاد إلى أنماط النينيو والنينيا، التي تمليها درجات حرارة مياه البحر. عندما تنشط ظاهرة النينيا، يزداد البرد وتقل الأمطار. وعندما تتولى ظاهرة النينيو، يقل البرد وتزداد الأمطار - كما شهدت شبه الجزيرة العربية في 2023-2024، عندما جلبت كل شهر تقريبًا أمطارًا.

كان من المفترض أن يكون هذا العام عام النينيا. بدلاً من ذلك، كان فبراير دافئًا بشكل غير عادي. وأشار سجاد: "النظام يتجه نحو الحياد". "قد ينتقل إلى النينيو."

هذا التحول المحايد يحمل تداعيات. في الأشهر القادمة، هذا يعني عادة زيادة هطول الأمطار. "نتوقع هطول أمطار في مارس وأبريل،" قال سجاد.

في الوقت الحالي، الرسالة بسيطة: الشتاء لم ينته بعد. ستذكر رياح الجمعة الشمالية الغربية السكان بأن 20 مارس لا يزال على بعد شهر، وحتى ذلك الحين، سيبقي طقس الإمارات الجميع في حالة ترقب.