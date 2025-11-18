انخفاض الحرارة في دبي إلى 20 درجة مئوية اليوم

يمكن لسكان الإمارات يوم الثلاثاء (18 نوفمبر) توقع أجواء صافية إلى غائمة جزئيًا، مع زيادة في الغيوم فوق بعض المناطق الغربية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
سيكون الجو رطبًا ليلًا وصباح الأربعاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
سيكون الطقس مريحًا بشكل عام، مع عدم تجاوز درجات الحرارة 33 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد. ستشهد دبي انخفاضًا إلى 20 درجة مئوية، بينما ستنخفض درجات الحرارة في أبوظبي إلى 21 درجة مئوية.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تشتد أحيانًا خاصة فوق البحر، مع هبات لطيفة بسرعة 10-25 كم/ساعة، وقد تزداد لتصل إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفًا إلى معتدل، ويصبح مضطربًا غربًا بحلول المساء في الخليج العربي وخفيفًا في بحر عمان.