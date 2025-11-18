انخفاض الحرارة في دبي إلى 20 درجة مئوية اليوم

سيكون الطقس مريحًا بشكل عام، مع عدم تجاوز درجات الحرارة 33 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد. ستشهد دبي انخفاضًا إلى 20 درجة مئوية، بينما ستنخفض درجات الحرارة في أبوظبي إلى 21 درجة مئوية.